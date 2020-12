Tg Riabilitazione | edizione del 16 dicembre 2020

Leggi su dire

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Commissione d'albo nazionale dei Fisioterapisti ha avviato l'iter, con il ministero della Salute, per l'istituzione di un Ordine proprio, in applicazione di quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018 numero 3. "L'attuale Albo- scrive Piero Ferrante, presidente della Can Fisioterapisti- che ad oggi conta oltre 63.000 Fisioterapisti oltre agli iscritti nel relativo Elenco Speciale, avendone i requisiti ha deciso di chiedere la creazione di un Ordine proprio, per mettere al servizio delle istituzioni e soprattutto dei cittadini italiani un insieme concreto, ben definito e irrinunciabile di competenze, passione, visione, responsabilità. La nascita di un Ordine specifico e' perseguita dai Fisioterapisti al fine di rendere la professione immediatamente distinguibile dai cittadini e dalle istituzioni, chiaramente identificabile nelle sue specificità da parte di tutto il comparto sanitario e assistenziale".