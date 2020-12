Tg Lazio | edizione del 16 dicembre 2020

Leggi su dire

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono stati inaugurati questa mattina dall’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, i nuovi container posti letto per la terapia intensiva all’Istituto Spallanzani di Roma. In tutto 20 nuovi posti – che si aggiungono ai 71 già presenti – realizzati grazie a una donazione di 4 milioni di euro della Banca d’Italia. “Ci stiamo attrezzando per un’ipotesi di terza ondata- ha spiegato D’Amato- Il nostro compito è quello di essere pronti”. L’assessore si è poi detto d’accordo “a una zona rossa estesa in tutta Italia durante le festività, per non pregiudicare i risultati fin qui raggiunti”. ISTAT: A ROMA AUMENTA LA POPOLAZIONE GRAZIE AGLI STRANIERI