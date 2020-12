Terribile scoperta degli inquirenti sulla pedopornografia online: 140 gruppi, arresti in tutta Italia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Più di 300 uomini della Polizia Postale stanno eseguendo perquisizioni e arresti, in flagranza, in 53 province e 18 regioni Italiane. Gli agenti della Polizia Postale, che hanno lavorato per diversi ... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Più di 300 uomini della Polizia Postale stanno eseguendo perquisizioni e, in flagranza, in 53 province e 18 regionine. Gli agenti della Polizia Postale, che hanno lavorato per diversi ...

Terribile scoperta degli inquirenti sulla pedopornografia online: 140 gruppi, arresti in tutta Italia

Gli agenti della Polizia Postale, che hanno lavorato per diversi mesi sotto copertura in telegram e whatsapp, hanno smantellato 16 associazioni criminali ...

Macabra scoperta al cimitero di Palazzolo: una tomba è stata profanata

A fare la macabra scoperta sono stati i custodi del cimitero, che all'apertura del luogo sacro si sono resi conto della manomissione del loculo ...

