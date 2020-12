Tennis, Lorenzo Sonego testimonial del progetto Torino Tennis Talents (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Crescere e sognare di diventare come Lorenzo Sonego. Questo è il grande desiderio di cinque giovani Tennisti della città di Torino, che hanno ricevuto una borsa di studio dopo essere stati selezionati dalla I Tennis Foundation, associazione benefica nata nel 2018 a Torino, per il progetto Torino Tennis Talents. Un progetto che seguirà la crescita di questi cinque ragazzi sotto la guida di Gipo Arbino, storico allenatore di Lorenzo Sonego, testimonial proprio di questa iniziativa all’interno della sua città. Il progetto mette a disposizione borse di studio annuali da 6 mila euro l’una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Crescere e sognare di diventare come. Questo è il grande desiderio di cinque giovaniti della città di, che hanno ricevuto una borsa di studio dopo essere stati selezionati dalla IFoundation, associazione benefica nata nel 2018 a, per il. Unche seguirà la crescita di questi cinque ragazzi sotto la guida di Gipo Arbino, storico allenatore diproprio di questa iniziativa all’interno della sua città. Ilmette a disposizione borse di studio annuali da 6 mila euro l’una ...

