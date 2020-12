Tenet | una delle prime idee del film era presente in Memento

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il regista di, Christopher Nolan ha svelato che un memorabile dettaglio diera basato sulle sueper il suo ultimo, uscito recentemente in sala. Christopher Nolan ha svelato che un memorabile dettaglio diera basato sulle sueper. Intervistato da Complex, il regista inglese ha confermato che la primissima immagine venutagli in mente per il suopiù recente - una pallottola che ritorna dentro la pistola - fece capolino nella sequenza d'apertura, interamente al contrario, della sua opera seconda. Quella scena, spiega Nolan "Era per dimostrare la struttura di quel, ma avevo sempre in mente la nozione di un lungometraggio dove i personaggi ...

A quanto pare la decisione finale sul far uscire la pellicola in piena estate è stata presa dalla Warner e non dal regista.Adesso, in una recente intervista con il Washington Post in occasione della release in home video di Tenet, Nolan ha confermato che la decisione di far uscire il film in sala è stata dello studio, ...