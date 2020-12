Tales of Arise: lo sviluppo del gioco è alle sue fasi finali (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Buone notizie per i fan della saga Tales of. A quanto pare dopo la pausa causata dalla pandemia, lo sviluppo di Tales of Arise è arrivato finalmente alle sue fasi finali Purtroppo dovremo aspettare ancora per mettere le mani sul prossimo capitolo della saga Tales of. Pare comunque che lo sviluppo di Tales of Arise sia alle sue fasi finali. Quello che sappiamo sull’ultima fatica di Bandai Namco è che il gioco cambierà alcuni elementi dai precedenti capitoli, mantenendone inalterati quelli essenziali. Il titolo vedrà soprattuto una notevole evoluzione grafica che lo distinguerà dagli altri. Dalle pochi informazioni ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Buone notizie per i fan della sagaof. A quanto pare dopo la pausa causata dalla pandemia, lodiofè arrivato finalmentesuePurtroppo dovremo aspettare ancora per mettere le mani sul prossimo capitolo della sagaof. Pare comunque che lodiofsiasue. Quello che sappiamo sull’ultima fatica di Bandai Namco è che ilcambierà alcuni elementi dai precedenti capitoli, mantenendone inalterati quelli essenziali. Il titolo vedrà soprattuto una notevole evoluzione grafica che lo distinguerà dagli altri. Dpochi informazioni ...

tuttoteKit : Tales of Arise: lo sviluppo del gioco è alle sue fasi finali #BandaiNamco #PC #PS4 #TalesOfArise #XboxOne #tuttotek - GamingTalker : Tales of Arise, lo sviluppo è alle battute finali - GameIndustry_IT : TALES of ARISE - Lo sviluppo procede bene, a breve nuovi annunci - GamerClickit : Tales of Arise entra nella fase finale di sviluppo - IGNitalia : #TalesofArise, l'ambizioso JRPG di Bandai Namco, si trova nelle fasi finali dello sviluppo e uscirà nel 2021: ecco… -