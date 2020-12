Takagi & Ketra | il nuovo singolo “Venere e Marte” fuori l’8 gennaio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La musica diritorna per scaldare l’inverno! Venerdì 8esce in radio e su tutte le piattaforme digitali “” – da oggi disponibile in pre-save e pre-add – ildei produttori multiplatinoche vede la straordinaria collaborazione di MARCO MENGONI, recordman e star del pope di FRAH QUINTALE, rivelazione della scena Street Pop italiana. Con 130 dischi di platino, un disco di diamante tra singoli e produzioni e più di 1 miliardo di streaming,inaugurano l’anno sperimentando nuove atmosfere e coinvolgendo nell’interpretazione di ...