Szczesny: «Quando hai 4/5 palle gol devi segnare, faccio i complimenti a Gollini»

Wojciech Szczesny, portiere della Juve, ha parlato dopo il pareggio contro l'Atalanta. Le sue dichiarazioni Ai microfoni di Sky, Wojciech Szczesny ha parlato dopo Juve-Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni.

Gollini – «Ha fatto dei miracoli, salvando l'Atalanta in tante occasioni. I miei più semplici ma comunque tanti».

ANALISI – «Potevamo fare meglio, anche se con l'Atalanta sono sempre partite sporche. Quando hai 4/5 palle gol devi segnare, ma faccio i complimenti a Gollini»

