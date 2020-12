Switch nuove difettose? Nintendo avverte i consumatori giapponesi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ci avviciniamo al Natale e anche in Giappone le persone stanno iniziando a fare compere: senza dubbio Nintendo Switch sarà una delle console più comprate, dato che le scorte di PS5 e Xbox Series X/S scarseggiano. Tuttavia, anche le console ibrida potrebbe avere un problema, o meglio, un difetto di fabbrica. Nintendo ha annunciato che i clienti in Giappone stanno segnalando il codice di errore 2162-0002, impedendo loro di completare la configurazione iniziale delle loro console. Se i clienti in Giappone riscontrano questo problema, Nintendo sostituirà rapidamente le unità difettose dopo aver compilato un modulo online. Il codice di errore 2162-0002 non è raro e ha afflitto alcuni proprietari di Switch negli ultimi anni. Un Redditor, ad esempio, ha ricordato nel 2017 come questo codice ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ci avviciniamo al Natale e anche in Giappone le persone stanno iniziando a fare compere: senza dubbiosarà una delle console più comprate, dato che le scorte di PS5 e Xbox Series X/S scarseggiano. Tuttavia, anche le console ibrida potrebbe avere un problema, o meglio, un difetto di fabbrica.ha annunciato che i clienti in Giappone stanno segnalando il codice di errore 2162-0002, impedendo loro di completare la configurazione iniziale delle loro console. Se i clienti in Giappone riscontrano questo problema,sostituirà rapidamente le unitàdopo aver compilato un modulo online. Il codice di errore 2162-0002 non è raro e ha afflitto alcuni proprietari dinegli ultimi anni. Un Redditor, ad esempio, ha ricordato nel 2017 come questo codice ...

Eurogamer_it : #Switch nuove difettose? #Nintendo avverte i consumatori giapponesi. - OUTIS_ai : In tutta questa euforia per le nuove console e Cyberpunk 2077 volevo informarvi che oggi ho comprato un Nintendo Switch Lite. - ArcimagoGix : @brema82 è brutto da dire come appassionato ma per ora loro possono sul serio. Switch vende come non ci fosse un do… - Lucia25443382 : RT @Yi_Benevolence: Non vedo l'ora che ci sia lo switch off al nuovo digitale terrestre, così non comprando le nuove TV potrò dire di non… - IGNitalia : #TaikoNoTatsujin: Rhythmic Adventure Pack raccoglie due titoli della serie inediti in occidente, con un gran numero… -