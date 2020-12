ale_villarosa : Complimenti alla @GDF di Messina per l'ottima attività svolta nel contrasto alle frodi verso lo Stato. - Agenzia_Italia : Svolta nel giallo delle valigie: il corpo maschile è dell'albanese Shpetim Pasho - sulsitodisimone : Svolta nel giallo delle valigie: il corpo maschile è dell'albanese Shpetim Pasho - FibraClick : ?? #Fastweb sposterà l'assistenza clienti attualmente svolta all'estero in Italia nel corso del 2021 - Giordan13829166 : @repubblica Un cambio epocale, che marca definitivamente una svolta nel miglioramento della città. -

Ultime Notizie dalla rete : Svolta nel

In Giappone sta per entrare sul mercato la prima varietà di pomodoro ottenuta con la tecnica Crispr. Forse un passo fondamentale per la storia dell'umanità (con un curioso risvolto) ...Al centro dell'inchiesta il sistema di potere creato dall'attuale vicesindaco Mario Puglia. Si procede per associazione a delinquere, corruzione, truffa, falso ideologico, abuso di ufficio, turbativa ...