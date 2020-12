Sundance 2021: Human Factors, il nuovo film dell'altoatesino Ronny Trocker in programma (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il regista e produttore Ronny Trocker è in Concorso al Sundance 2021 con Human Factors, una co-produzione Germania-Italia-Danimarca. Human Factors, il nuovo film dell'altoatesino Ronny Trocker, verrà presentato in concorso al Sundance 2021. Ronny Trocker è nato a Bolzano e ha studiato a Buenos Aires. Dopo esperienze lavorative in varie città europee, ha fondato in Alto Adige, a Castelrotto, la casa di produzione Bagarrefilm, con la quale lavora in squadra con professionisti locali e partner europei, offre un supporto ai progetti in fase di preparazione, ma anche ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il regista e produttoreè in Concorso alcon, una co-produzione Germania-Italia-Danimarca., il, verrà presentato in concorso alè nato a Bolzano e ha studiato a Buenos Aires. Dopo esperienze lavorative in varie città europee, ha fondato in Alto Adige, a Castelrotto, la casa di produzione Bagarre, con la quale lavora in squadra con professionisti locali e partner europei, offre un supporto ai progetti in fase di preparazione, ma anche ...

