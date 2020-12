Subaru, in cantiere un suv 100% elettrico da realizzare insieme a Toyota (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La filiale europea di Subaru ha reso noto che l’azienda sta collaborando con Toyota per la realizzazione di un veicolo 100% elettrico. Si tratterà di uno sport utility che avrà dimensioni simili a quelle della Forester (4,6-4,7 metri di lunghezza)e nascerà su una piattaforma costruttiva condivisa con il colosso guidato da Akio Toyoda. Con l’anno nuovo si avranno più dettagli riguardo al nuovo modello, che rientra nel piano di riduzione dell’impronta ambientale del produttore giapponese nel vecchio continente. Proprio in Europa Subaru vuole ulteriormente aumentare l’offerta di motorizzazioni alternative, dopo aver messo in commercio vetture come Impreza e-Boxer, XV e-Boxer e Forester e-Boxer, che attualmente pesano per il 60% delle vendite complessive della casa delle Pleiadi. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La filiale europea diha reso noto che l’azienda sta collaborando conper la realizzazione di un veicolo. Si tratterà di uno sport utility che avrà dimensioni simili a quelle della Forester (4,6-4,7 metri di lunghezza)e nascerà su una piattaforma costruttiva condivisa con il colosso guidato da Akio Toyoda. Con l’anno nuovo si avranno più dettagli riguardo al nuovo modello, che rientra nel piano di riduzione dell’impronta ambientale del produttore giapponese nel vecchio continente. Proprio in Europavuole ulteriormente aumentare l’offerta di motorizzazioni alternative, dopo aver messo in commercio vetture come Impreza e-Boxer, XV e-Boxer e Forester e-Boxer, che attualmente pesano per il 60% delle vendite complessive della casa delle Pleiadi. L'articolo proviene da Il ...

