Stretta sui diritti Lgbt+ in Ungheria: in costituzione inserito che il sesso è solo quello della nascita" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il sesso di una persona è solo e soltanto quello che ha alla sua nascita e i genitori possono essere soltanto un padre e una madre, non c'è spazio in questo senso per pe coppie gay. In Ungheria arriva ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ildi una persona èe soltantoche ha alla suae i genitori possono essere soltanto un padre e una madre, non c'è spazio in questo senso per pe coppie gay. Inarriva ...

Ultime Notizie dalla rete : Stretta sui Covid e Natale, Cts a governo: "Stretta su misure e più controlli" Adnkronos Stretta di Natale, le ipotesi sul tavolo del Governo: regole e differenze tra l'ipotesi "zona rossa" e quella "arancione"

La stretta di Natale per evitare che la curva risalga ... assegnare all'intero territorio nazionale. Gli scenari sul tavolo di Conte sono due: quello più rigorista che vorrebbe un lockdown ...

Covid: verso stretta Natale ma ancora confronto nel governO

Conte da giorni ai suoi interlocutori ribadisce le sue perplessita’ sulla necessita’ di tenere gli italiani chiusi per cosi’ lungo tempo in casa, ma l’ala rigorista insiste sulla possibilita’ di una ...

La stretta di Natale per evitare che la curva risalga ... assegnare all'intero territorio nazionale. Gli scenari sul tavolo di Conte sono due: quello più rigorista che vorrebbe un lockdown ...