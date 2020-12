Stretta di Natale | il governo tira dritto Toti | “Non ci possono imporre la zona rossa”

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Non bisogna sbandare al primo elemento di novità, non si può cambiare regole alla prima foto di assembramenti. Abbiamo detto ai ristoratori che potevano essere aperti ae Capodanno: ora non gli possiamo dire che staranno chiusi”, è la posizione di Italia Viva

Assembramenti? Non si può affidare tutto alla responsabilità dei cittadini. Arrivare all'inizio del piano vaccinal… - Stretta a Natale, il Cts conferma: "Inasprire le misure e aumentare i controlli". Ma sul parere al governo gli espe… - Covid, Miozzo (Cts): "Natale? Stretta necessaria fino all'Epifania" - Covid e Natale, dal governo arriva la stretta. Confronto Regioni e vertice di maggioranza - Allo studio del governo le nuove misure anti-contagio previste per il periodo di Natale. Il Comitato Tecnico Scientifico chied…

Nuova stretta alle misure di Natale e Capodanno e piano vaccini sul tavolo dell’esecutivo. E’ appena cominciata la riunione tra il governo e le Regioni, convocata dal ministro per gli Affari regionali ...ROMA – “Dobbiamo dire alle persone con senso di solidarietà e affetto: ‘Mettetevi in sicurezza, resistete, stringete i denti’. È più importante sapere che i nostri parenti e amici siano in sicurezza.