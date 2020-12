"Stretta circoscritta", prevale la linea-Conte? Natale, le nuove misure per non perdere la faccia con gli italiani (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il vertice tra Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza si è conclusa con un nulla di fatto. Sarà necessario riaggiornarsi tra stanotte e domani per arrivare alla fumata bianca: gli scenari sono però ben delineati, resta soltanto da prendere la decisione finale. Secondo l'Adnkronos, al momento nel governo sembra prevalere nettamente la preferenza di circoscrivere la Stretta soltanto ai giorni festivi e prefestivi, più il 2 e il 3 gennaio che sono un sabato e una domenica: otto giorni in tutto di lockdown per evitare di chiudere continuativamente dal 24 dicembre al 6 gennaio come chiedono i ‘rigoristi'. Tra i quali rientrano i ministri del Pd e soprattutto Roberto Speranza, che però hanno trovato l'opposizione del premier, che non vuole perdere del tutto credibilità agli occhi degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il vertice tra Giuseppee i capi delegazione della maggioranza si è conclusa con un nulla di fatto. Sarà necessario riaggiornarsi tra stanotte e domani per arrivare alla fumata bianca: gli scenari sono però ben deti, resta soltanto da prendere la decisione finale. Secondo l'Adnkronos, al momento nel governo sembrare nettamente la preferenza di circoscrivere lasoltanto ai giorni festivi e prefestivi, più il 2 e il 3 gennaio che sono un sabato e una domenica: otto giorni in tutto di lockdown per evitare di chiudere continuativamente dal 24 dicembre al 6 gennaio come chiedono i ‘rigoristi'. Tra i quali rientrano i ministri del Pd e soprattutto Roberto Speranza, che però hanno trovato l'opposizione del premier, che non vuoledel tutto credibilità agli occhi degli ...

