Storica sentenza nel Regno Unito: lo smog inserito ufficialmente tra le cause di morte di una bambina di 9 anni (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un verdetto storico che potrebbe tracciare una nuova strada nella lotta all'inquinamento delle città e ai cambiamenti climatici. A sette anni dalla morte di Ella Roberta Kissi-Debrah, una bambina di 9 anni residente nei pressi della South Circular Road di Lewisham, nella zona Sud-Est di Londra, le cause del suo decesso sono state ufficialmente cambiate. Inizialmente la sua morte era stata attribuita unicamente a un'insufficienza respiratoria acuta e all'asma, ma dopo la sentenza della Southwark Coroner Court, tra i fattori che hanno causato la morte della bambina è stata ufficialmente inserito il fattore dello smog. È la prima volta che l'inquinamento atmosferico viene ...

