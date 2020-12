Stop alla pedopornografia: maxioperazione avviata! (Di mercoledì 16 dicembre 2020) È la più imponente operazione di Polizia negli ultimi anni contro la pornografia online. Si tratta della maxioperazione, denominata “Luna Park”, in corso in tutta Italia che grida “Stop alla pedopornografia”. Sono stati impiegati circa 300 uomini della Polizia Postale per fermare l’accaduto. Stanno eseguendo, infatti, perquisizioni e arresti, in flagranza, in 53 province e L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020) È la più imponente operazione di Polizia negli ultimi anni contro la pornografia online. Si tratta della, denominata “Luna Park”, in corso in tutta Italia che grida “”. Sono stati impiegati circa 300 uomini della Polizia Postale per fermare l’accaduto. Stanno eseguendo, infatti, perquisizioni e arresti, in flagranza, in 53 province e L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

lauraboldrini : L'ultima lettera di #PatrickZaki è un pugno allo stomaco. Mentre la Francia assegna la Legion d'onore ad al-Sisi,… - massimobitonci : Stop a conti correnti “in rosso” dal 1° gennaio: allarme Pmi, partite Iva e famiglie. Bitonci: «innalzare adeguatam… - enzoprimerano27 : @___BrOwNiE9___ Io lo difendo per la squalifica non sopporto 2 pesi 2 misure tipiche dei buonisti come signorini.de… - BB_battaglia : Non so se esista un nesso ma le notizie del giorno per ora a mio avviso sono: lo stop alla - manco tanto -… - RadioCL1 : Baby pit stop Unicef alla biblioteca Scarabelli, l’iniziativa del Soroptimist Caltanissetta -

Ultime Notizie dalla rete : Stop alla 'Stop alla cassa integrazione Covid', sciopero al Tecnocasic Agenzia ANSA Approvato il Decreto Ristori: ecco tutte le novità

Il Decreto legge ristori è stato approvato dal Senato includendo all’interno nuove misure che vanno dal rimborso degli sconti sugli affitti alla proroga della sospensione della tassa per i tavolini al ...

Il vaccino Covid-19 è un risultato mai visto, nella storia dell’umanità

Il nostro editorialista, Davide Giacalone, ha aperto la rassegna stampa di oggi parlando del parallelo fatto da molti giornali fra i morti del 2020 e i morti del 1944, penultimo anno della seconda gue ...

Il Decreto legge ristori è stato approvato dal Senato includendo all’interno nuove misure che vanno dal rimborso degli sconti sugli affitti alla proroga della sospensione della tassa per i tavolini al ...Il nostro editorialista, Davide Giacalone, ha aperto la rassegna stampa di oggi parlando del parallelo fatto da molti giornali fra i morti del 2020 e i morti del 1944, penultimo anno della seconda gue ...