Stefano Bettarini, cacciato dal GF Vip per colpa delle sue ex (Di giovedì 17 dicembre 2020) Stefano Bettarini dopo settimane dalla sua squalifica, torna a parlare del Grande Fratello Vip e rivela il vero motivo per cui è stato cacciato. Stefano Bettarini dopo settimane dalla sua squalifica, avvenuta per un caso di bestemmia, è tornato a parlare del “Grande Fratello Vip“. L’ex marito di Simona Ventura, però, ha rivelato qual è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 17 dicembre 2020)dopo settimane dalla sua squalifica, torna a parlare del Grande Fratello Vip e rivela il vero motivo per cui è statodopo settimane dalla sua squalifica, avvenuta per un caso di bestemmia, è tornato a parlare del “Grande Fratello Vip“. L’ex marito di Simona Ventura, però, ha rivelato qual è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Pluviophile_G : RT @dobrevsunicorns: C’è da dire che Stefano Bettarini l’ha presa bene la squalifica ?? #gfvip - shaveride_ : @maryconlay Le fans di Stefano Bettarini. - anticipazionitv : #GFvip ?? Dopo la qualifica dal reality Stefano ha fatto un racconto molto triste ?????? #bettarini - Santuz15 : Scusate ma Nardi fa schifo sia in Italia sia in Spagna sia in Brasile sia in Burundi? Possiamo farlo uscire come… - lazylavinia : RT @pistacchiowhore: Francesco Oppini (pt 4) e Stefano Bettarini ???? -