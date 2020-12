Stefania Orlando “discriminata” da Samantha De Grenet: arriva il chiarimento (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Stefania Orlando ha ritrovato il buonumore dopo il chiarimento con Tommaso Zorzi di questa mattina e si è sentita pronta ad affrontare anche Samantha De Grenet, con la quale dal suo ingresso non ha condiviso momenti particolarmente sereni. L’ex modella ha avuto modo di chiarire prima con Maria Teresa Ruta e solo nel pomeriggio ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 16 dicembre 2020)ha ritrovato il buonumore dopo ilcon Tommaso Zorzi di questa mattina e si è sentita pronta ad affrontare ancheDe, con la quale dal suo ingresso non ha condiviso momenti particolarmente sereni. L’ex modella ha avuto modo di chiarire prima con Maria Teresa Ruta e solo nel pomeriggio ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Tommaso: “Pensavo che nell’ultimo periodo ti fossi allontanata da me” #GFVIP - trash_italiano : STEFANIA ORLANDO CHE BELLA CHE SEI #GFVIP - IreneDs10 : RT @c_armeen: Se non siete stati al matrimonio di Stefania Orlando non siete nessuno, non faccio io le regole???? #GFVIP - Thebeautyofwine : RT @lostjnpieces: Non Malgioglio che cerca di insinuare che Stefania è stata consigliata d suo migliore amico Alessio ad essere amica di To… - pascaziomarco : RT @CamixLipa: L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul matrimonio di Stefania Orlando #gfvip -