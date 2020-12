Stazioni, autostrade e piazze blindate: per gli italiani è in arrivo un weekend da incubo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Checkpoint nei centri storici e strette nelle Stazioni e sulle autostrade. Il governo che ha da tempo dichiarato guerra al Natale degli italiani, annunciando un dispiegamento di forze che sarebbe più lecito immaginare nelle operazione di contrasto alla criminalità organizzata, ragiona su come muoversi in vista del weekend del grande esodo, quello che vedrà migliaia di italiani recarsi nella città di residenza della propria famiglia per trascorrere il 24 e il 25 dicembre in compagnia dei parenti più cari. Dagli studenti fuorisede ai lavoratori, un esercito che fa paura all’esecutivo giallorosso, pronto alle contromosse. Che venga o meno indetto un vero e proprio lockdown, dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Viminale partirà una circolare firmata dal capo della polizia Franco Gabrielli con la ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Checkpoint nei centri storici e strette nellee sulle. Il governo che ha da tempo dichiarato guerra al Natale degli, annunciando un dispiegamento di forze che sarebbe più lecito immaginare nelle operazione di contrasto alla criminalità organizzata, ragiona su come muoversi in vista deldel grande esodo, quello che vedrà migliaia direcarsi nella città di residenza della propria famiglia per trascorrere il 24 e il 25 dicembre in compagnia dei parenti più cari. Dagli studenti fuorisede ai lavoratori, un esercito che fa paura all’esecutivo giallorosso, pronto alle contromosse. Che venga o meno indetto un vero e proprio lockdown, dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Viminale partirà una circolare firmata dal capo della polizia Franco Gabrielli con la ...

