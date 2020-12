Star senza trucco: Matilda De Angelis mostra l’acne sul viso (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Quando un’attrice di successo non nasconde le sue imperfezioni e fragilità, può diventare un esempio da seguire per migliorare la propria autostima e accettazione di sé. È il caso di Matilda De Angelis che con una foto postata su Instagram ha mostrato la sua piccola verità, «il viso mangiato dall’acne». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Quando un’attrice di successo non nasconde le sue imperfezioni e fragilità, può diventare un esempio da seguire per migliorare la propria autostima e accettazione di sé. È il caso di Matilda De Angelis che con una foto postata su Instagram ha mostrato la sua piccola verità, «il viso mangiato dall’acne».

Ultime Notizie dalla rete : Star senza trucco Star senza trucco: Matilda De Angelis mostra l acne sul viso Vanity Fair.it Covid, Rezza: «Troppi morti, senza restrizioni costretti al lockdown», doccia fredda per le scuole

Le parole di Gianni Rezza nel corso della conferenza stampa sull'analisi della situazione epidemiologica di Covid-19 nel nostro paese.

Marino Valtorta è stato rieletto presidente fino al 2024

Senza scosse l’assemblea elettiva del Comitato Provinciale di Monza e Brianza della Federazione Ciclistica Italiana che si è tenuta nella sala consigliare del comune di Villasanta. Marino Valtorta (ne ...

