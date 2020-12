Stanotte con Caravaggio, la puntata inedita di Alberto Angela: gli ospiti del 16 dicembre (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Con Stanotte con Caravaggio torna in onda uno dei programmi culturali più amati condotti da Alberto Angela. Mercoledì 16 dicembre, Rai1 propone la puntata inedita dedicata a una delle figure più conosciute e amate di tutti i tempi. Stanotte con Caravaggio doveva essere già trasmessa il mese scorso, sostituita dalla puntata in replica incentrata su Pompei. Quella di stasera sarà un viaggio straordinario alla scoperta dell’arte di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. La puntata inedita di Rai1 è una produzione realizzata dalla Rai, con spettacolari riprese da droni, elicottero, effetti visivi, minifiction, tutto al servizio di una grande operazione culturale. Il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Concontorna in onda uno dei programmi culturali più amati condotti da. Mercoledì 16, Rai1 propone ladedicata a una delle figure più conosciute e amate di tutti i tempi.condoveva essere già trasmessa il mese scorso, sostituita dallain replica incentrata su Pompei. Quella di stasera sarà un viaggio straordinario alla scoperta dell’arte di Michelangelo Merisi, detto il. Ladi Rai1 è una produzione realizzata dalla Rai, con spettacolari riprese da droni, elicottero, effetti visivi, minifiction, tutto al servizio di una grande operazione culturale. Il ...

