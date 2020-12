Stanotte con Caravaggio con Alberto Angela | anticipazioni e ospiti 16 dicembre 2020

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)CON. Va in onda stasera in tv mercoledì 16in replica lo speciale televisivo dedicato all’arte di Michelangelo Merisi. Di seguito tutto quello che vedremo durante il programma e gliche parteciperanno. SCOPRI COSA C’È IN TVcon16Mercoledì 16in prima serata su Rai 1racconterà la vita e le opere di uno dei più grandi, amati e controversi pittori della storia dell’arte: Michelangelo Merisi.con ...