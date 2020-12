Spotify down, l’app di musica non funziona: migliaia di segnalazioni (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Spotify down: questa mattina, 16 dicembre, l’app di streaming non funziona. Dopo Google, cade anche Spotify. Numerose le segnalazioni certificate dal sito specializzato downDetector. I disservizi sono cominciati intorno alle 9.12 e sono localizzati principalmente in Europa. Gli utenti Spotify non riescono ad accedere all’app, che restituisce loro un messaggio d’errore ogni volta che la si apre. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020): questa mattina, 16 dicembre,di streaming non. Dopo Google, cade anche. Numerose lecertificate dal sito specializzatoDetector. I disservizi sono cominciati intorno alle 9.12 e sono localizzati principalmente in Europa. Gli utentinon riescono ad accedere al, che restituisce loro un messaggio d’errore ogni volta che la si apre. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

madame1911 : RT @Corriere: Spotify down in Europa: malfunzionamenti sul servizio di musica in streaming - SkyTG24 : Spotify down: malfunzionamento globale e migliaia di segnalazioni - GurudelSonido : RT @Open_gol: Se avete problemi con Spotify stamattina, non dipende da voi. Anche la piattaforma di streaming musicale è in down https://t.… - Open_gol : Se avete problemi con Spotify stamattina, non dipende da voi. Anche la piattaforma di streaming musicale è in down - marc0nse : Finito lo spotify down menomale -