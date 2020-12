Spostamenti tra comuni, seconde case, parenti soli: la mappa dei divieti prima e dopo il 21 dicembre (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In attesa delle nuove misure di restringimento che saranno annunciate dal governo per il periodo natalizio facciamo il punto della situazione su quello che sicuramente si potrà fare e... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In attesa delle nuove misure di restringimento che saranno annunciate dal governo per il periodo natalizio facciamo il punto della situazione su quello che sicuramente si potrà fare e...

LucaBizzarri : C’è solo una cosa peggiore di impedire gli spostamenti tra i Comuni nei giorni di Natale. Permetterli perché se no la gente si incazza. - CottarelliCPI : Il Comune di Roma ha oltre 2 milioni di abitanti, più di 11 regioni. Ci sono 870 comuni con meno di 500 abitanti. M… - NicolaPorro : I nostri sovrani ci “permettono” (forse) gli spostamenti tra Comuni a #Natale. Ma non basta per scagionarli ??… - PaolaeAntonio1 : #lariachetira #lockdownitalia le eventuali multe per spostamenti tra comuni limitrofi dovrebbero essere invalidate… - trimpa48 : RT @aedan83: Bloccare gli spostamenti tra comuni a Natale è brutto, ma tornare a permetterli solo perché la gente s'è lamentata è notevolme… -