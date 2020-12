Spostamenti a Natale, proteste del centrodestra dopo la bocciatura della mozione. Calderoli richiama i colleghi: “I fischi no” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Senato ha respinto la mozione presentata dal centrodestra sulla revisione dello stop agli Spostamenti tra Comuni e approvato quella presentata dalla maggioranza con 140 voti favorevoli, 118 contrari e 5 astenuti. La mozione di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, che impegnava il governo a “a modificare la scelta dell’ambito territoriale di libertà di spostamento nella sola giornata del 25 dicembre da quello comunale a quello provinciale o di area metropolitana, permettendo altresì a Regioni e Province autonome di emettere ordinanze in deroga per aree specifiche nei propri territori di competenza” e a “prevedere in ogni caso, pur nel rispetto del principio di precauzione e di massima tutela della salute pubblica, la possibilità di derogare ai limiti di spostamento imposti, nel caso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Senato ha respinto lapresentata dalsulla revisione dello stop aglitra Comuni e approvato quella presentata dalla maggioranza con 140 voti favorevoli, 118 contrari e 5 astenuti. Ladi Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, che impegnava il governo a “a modificare la scelta dell’ambito territoriale di libertà di spostamento nella sola giornata del 25 dicembre da quello comunale a quello provinciale o di area metropolitana, permettendo altresì a Regioni e Province autonome di emettere ordinanze in deroga per aree specifiche nei propri territori di competenza” e a “prevedere in ogni caso, pur nel rispetto del principio di precauzione e di massima tutelasalute pubblica, la possibilità di derogare ai limiti di spostamento imposti, nel caso di ...

