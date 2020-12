Spezia-Bologna: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per Spezia-Bologna, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A 2020-21, la squadra di Italiano gioca al “Picco” per la prima volta nella massima serie: Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Chabot, Erlic, Marchizza; Estevez, Agoumè, Maggiore; Agudelo, Nzola, Gyasi. All. Italiano. Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Paz, Tomiyasu; Medel, Dominguez; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic. Foto: Twitter ufficiale Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A 2020-21, la squadra di Italiano gioca al “Picco” per la prima volta nella massima serie:(4-3-3): Provedel; Ferrer, Chabot, Erlic, Marchizza; Estevez, Agoumè, Maggiore; Agudelo, Nzola, Gyasi. All. Italiano.(4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Paz, Tomiyasu; Medel, Dominguez; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

