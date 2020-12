Spaccate senza sosta, nella banda rom anche ladri 'poveri': percepivano il reddito di cittadinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CHIARAVALLE - Aveva colpito anche a Chiaravalle, il 15 novembre 2019, la banda di ladri di cui facevano parte anche tre beneficiari del reddito di cittadinanza, sgominata dai Carabinieri di Reggio ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CHIARAVALLE - Aveva colpitoa Chiaravalle, il 15 novembre 2019, ladidi cui facevano partetre beneficiari deldi, sgominata dai Carabinieri di Reggio ...

Samcro2314 : #GFVIP ''spaccherei tutte le palle'' a me le hanno spaccate tutti quelli che demoliscono stefania senza motivo - ma_che_domande : @sinaptotagmina prendere insufficienze, no ok apparte gli scherzi sono molto elastico quindi riesco a fare le apert… -