Sondaggi SWG, il 54% degli italiani accoglie bene il cashback (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’Italia ha deciso, sulla scorta di quanto fatto in qualche altro Paese, di varare degli incentivi al maggior uso della moneta elettronica. E quale maggior incentivo di quello monetario? Segui Termometro Politico su Google News Gli italiani che acquisteranno con bancomat e carta di credito potranno avere indietro, cashback appunto, una parte di quanto speso, registrandosi con le carte usate sull’app ufficiale Io. E ci sarà anche una lotteria degli scontrini che consentirà di vincere un premio usando come biglietto proprio gli scontrini degli acquisti. Secondo gli ultimi Sondaggi di SWG il 54% deli italiani ha già aderito al cashback o potrebbe farlo. La percentuale sale al 69% tra i 55-64enni, al 64% tra i laureati, al 62% tra i ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’Italia ha deciso, sulla scorta di quanto fatto in qualche altro Paese, di varareincentivi al maggior uso della moneta elettronica. E quale maggior incentivo di quello monetario? Segui Termometro Politico su Google News Gliche acquisteranno con bancomat e carta di credito potranno avere indietro,appunto, una parte di quanto speso, registrandosi con le carte usate sull’app ufficiale Io. E ci sarà anche una lotteriascontrini che consentirà di vincere un premio usando come biglietto proprio gli scontriniacquisti. Secondo gli ultimidi SWG il 54% deliha già aderito alo potrebbe farlo. La percentuale sale al 69% tra i 55-64enni, al 64% tra i laureati, al 62% tra i ...

carladiveroli : Ciò che più mi ha colpita è che tra il #Pd e #FdI ci sono solo 3,3 punti percentuali di differenza. Per il primo pa… - romi_andrio : RT @Marco_dreams: Voglio spezzare una lancia a favore del governo per la gestione Covid. I politici hanno troppi parametri da valutare, i n… - zazoomblog : Sondaggi elettorali SWG in crescita Fratelli d’Italia e Azione - #Sondaggi #elettorali #crescita - MbAlex13 : @enrico_farda Lo dico in maniera sincera da elettore di Dx ma @CarloCalenda ha il mio pieno rispetto in quanto per… - graz848 : RT @Marco_dreams: Voglio spezzare una lancia a favore del governo per la gestione Covid. I politici hanno troppi parametri da valutare, i n… -