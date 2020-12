Sondaggi politici elettorali oggi 16 dicembre: crescono tutti i partiti del centrodestra, male Pd, M5S e Italia Viva (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 16 dicembre: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – crescono tutti i partiti del centrodestra, che mandano un messaggio inequivocabile alla maggioranza, le cui liste perdono consensi: sono questi, in sintesi, i dati più eclatanti che emergono dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Tecnè per il programma di Rete 4 Quarta Repubblica. La Lega di Matteo Salvini, che si conferma il primo partito, è la lista che cresce di più questa settimana con quasi mezzo punto percentuale guadagnato rispetto alla precedente rilevazione. Il Carroccio, infatti, sale dello 0,4% si porta al 23,8 per ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020)16: ultimissimidel, che mandano un messaggio inequivocabile alla maggioranza, le cui liste perdono consensi: sono questi, in sintesi, i dati più eclatanti che emergono dagli ultimielaborati da Tecnè per il programma di Rete 4 Quarta Repubblica. La Lega di Matteo Salvini, che si conferma il primo partito, è la lista che cresce di più questa settimana con quasi mezzo punto percentuale guadagnato rispetto alla precedente rilevazione. Il Carroccio, infatti, sale dello 0,4% si porta al 23,8 per ...

Max52220709 : @GiuliaCortese1 @GramsciAG In questo periodo e con certi politici c'è da aspettarsi di tutto. P.s. La meloni nei s… - Svero__ : Allora votiamo? ?? - Serendippo7 : @AlbertoBagnai Poveretti, assembrati nella ridotta di Parler... Tra breve porteranno la mascherina anche per non fa… - Ghiottoenrico : Dice l’autore di #spillover che visto com’è andato quest’anno dobbiamo scegliere decisori politici meno stupidi e i… - moneypuntoit : ?? Sondaggi politici: Calenda pronto a superare Berlusconi, la Meloni meglio di Salvini ?? -