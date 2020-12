Sondaggi, per 2 italiani su 3 il vaccino anti-Covid metterà fine a pandemia. 16% non vuole vaccinarsi, il 42% lo renderebbe obbligatorio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Due italiani su tre pensano che il vaccino anti-Covid rappresenterà un’opportunità per uscire dalla pandemia, mentre l’84% è disposto ad usufruirne, anche se con gradi diversi di convinzione. È quanto emerge dall’ultimo Sondaggio effettuato da Demopolis per Rai Radio1 sulla propensione degli italiani alle vaccinazioni contro il coronavirus. Tra coloro sentiti dall’istituto emerge che il 66% vede nel vaccino l’opportunità per mettere fine a questo lungo periodo di restrizioni, ma ben il 25% è invece convinto che i problemi non finiranno con l’accesso diffuso al siero, definendolo “un’illusione”, mentre il 9% non esprime un parere. E proprio sulla possibilità di vaccinarsi o meno una fetta importante di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Duesu tre pensano che ilrappresenterà un’opportunità per uscire dalla, mentre l’84% è disposto ad usufruirne, anche se con gradi diversi di convinzione. È quanto emerge dall’ultimoo effettuato da Demopolis per Rai Radio1 sulla propensione deglialle vaccinazioni contro il coronavirus. Tra coloro sentiti dall’istituto emerge che il 66% vede nell’opportunità per metterea questo lungo periodo di restrizioni, ma ben il 25% è invece convinto che i problemi non finiranno con l’accesso diffuso al siero, dendolo “un’illusione”, mentre il 9% non esprime un parere. E proprio sulla possibilità dio meno una fetta importante di ...

