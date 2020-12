Solskjaer | “Cavani si sta riprendendo | dubito che sarà disponibile domani Sarebbe un rischio”

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ole Gunnarha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Premier League contro lo Sheffield United, purtroppo il tecnico norvegese dovrà fare a meno di:“Edinson si sta, ma dobbiamo ancora prendere la decisione se schierarlo o meno perchéunche. Dobbiamo essere consapevoli di piccoli sforzi e dei problemi”. Foto: Walesonline L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Domani il Manchester United dovrà fare a meno di Edinson Cavani. In vista del match contro lo Sheffield United, il manager dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ha dichiarato: "Edinson si sta ...