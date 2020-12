Solo 2 invitati: l’ultimo royal wedding dell’anno è anche il più intimo di sempre (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un altro royal wedding, l’ultimo di questo annus horribilis. E ancora più intimo di quello celebrato in segreto a luglio scorso tra Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi. La principessa, sorella di Eugenie ora in dolce attesa, ha detto sì allo storico fidanzato di origine italiana a Windsor lo scorso 17 luglio. La cerimonia in grande stile in realtà era stata prevista per il 29 maggio ma la pandemia ha poi cambiato i piani degli sposi. Beatrice ha però voluto che i suoi nonni, la regina Elisabetta e il principe Filippo fossero presenti quindi ha scelto la cappella di Windsor, all’interno della tenuta in cui Elisabetta e Filippo hanno trascorso gli ultimi tre mesi in isolamento. E ha anche indossato un abito che le era stato prestato personalmente dalla sovrana e la tiara della regina Mary con cui ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un altrodi questo annus horribilis. E ancora piùdi quello celebrato in segreto a luglio scorso tra Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi. La principessa, sorella di Eugenie ora in dolce attesa, ha detto sì allo storico fidanzato di origine italiana a Windsor lo scorso 17 luglio. La cerimonia in grande stile in realtà era stata prevista per il 29 maggio ma la pandemia ha poi cambiato i piani degli sposi. Beatrice ha però voluto che i suoi nonni, la regina Elisabetta e il principe Filippo fossero presenti quindi ha scelto la cappella di Windsor, all’interno della tenuta in cui Elisabetta e Filippo hanno trascorso gli ultimi tre mesi in isolamento. E haindossato un abito che le era stato prestato personalmente dalla sovrana e la tiara della regina Mary con cui ...

