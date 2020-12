SOCIAL Marika Fruscio alza la temperatura | l’ultimo scatto ‘hot’ fa impazzire i fan

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il clima invernale non ferma. La showgirl e nota tifosa del Napoli ha pubblicato un nuovosul suo profilo Instagram.Sguardo ammaliante per la, che fai follower, come dimostrano le numerose interazioni.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CI2iZpFs s3/" Golssip.

Ultime Notizie dalla rete : SOCIAL Marika

Sportface.it

All together now: chi è Alessio Selvaggio? - All together now staserà decreterà il vincitore di questa edizione che si aggiudicherà il premio di 50 mila euro. Uno dei finalisti è Alessio Selvaggio.Marika Fruscio accende la fantasia del web. La conduttrice napoletana di Top Calcio 24 ha infatti posato sui social e ha messo nuovamente in mostra il suo decolleté assolutamente pazzesco. Un vestito ...