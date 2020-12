Smaltimento pneumatici usati | nuova direttiva del Ministero dell’Ambiente

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ilha emanato nuove linee guida sullodeial fine di regolarne la gestione. Glirappresentano una tipologia di rifiuto che necessita di specifici protocolli per lo. Le sostanze che li compongono, infatti, risultano dannose non solo per la salute dell’uomo qualora non vengano correttamente smaltiti, ma L'articolo proviene da YesLife.it.

senza alcun contratto di recupero e smaltimento dei pneumatici fuori uso (PFU), obbligatorio per legge. L’attività sottoposta a sequestro con apposizione di sigilli alla porta ed il titolare ...GROSSETO - Il Covid-19 non ferma la scuola italiana e al Polo Bianciardi non ferma neanche i Pcto, i “Percorsi per le competenze trasversali e per ...