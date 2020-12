Sicilia, il renziano Sammartino indagato per corruzione elettorale: “Voti da un uomo del clan Laudani in cambio di lavoro al nipote” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Voti da un uomo del clan mafioso dei Laudani in cambio di un posto di lavoro per il nipote. È l’accusa avanzata dalla procura di Catania per Luca Sammartino, leader dei renziani di Sicilia e deputato regionale di Italia viva. Sammartino compare tra i 38 indagati dell’inchiesta Report: la Guardia di finanza ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 persone ritenute appartenenti o riconducibili ai clan Laudani e Santapaola accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, usura, turbativa d’asta, favoreggiamento personale, detenzione e porto di arma da fuoco. Il reato ipotizzato nei suoi confronti è di Sammartino, invece, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020)da undelmafioso deiindi un posto diper il. È l’accusa avanzata dalla procura di Catania per Luca, leader dei renziani die deputato regionale di Italia viva.compare tra i 38 indagati dell’inchiesta Report: la Guardia di finanza ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 persone ritenute appartenenti o riconducibili aie Santapaola accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, usura, turbativa d’asta, favoreggiamento personale, detenzione e porto di arma da fuoco. Il reato ipotizzato nei suoi confronti è di, invece, è ...

