Siamo tutti della stessa carne, il libro-dialogo sull’enciclica che cura il virus identitario (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Era una bella giornata, una di quelle che tutti definiscono “una classica giornata da ottobrata romana” quel 4 ottobre 2020, nonostante il Covid. Era noto da tempo che, alle dodici in punto, il sito della Santa Sede avrebbe messo on line l’enciclica Fratelli tutti. Era una domenica, festa di san Francesco e il primo papa che da secoli ha avuto l’ardire di scegliere il nome del patrono d’Italia – terra di nascita di tutti i papi da quel XIII secolo al 1978 – era andato a firmarla ad Assisi nel pomeriggio del giorno precedente. Un papa che lascia Roma per firmare l’atto più noto del “magistero romano”: quando si dice “Chiesa in uscita”… Siccome era una bella giornata molti interessati a questa enciclica l’hanno scaricata, ognuno a casa sua, con un po’ di ritardo. Il sole alle volte fa arrivare in ritardo anche ad ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Era una bella giornata, una di quelle chedefiniscono “una classica giornata da ottobrata romana” quel 4 ottobre 2020, nonostante il Covid. Era noto da tempo che, alle dodici in punto, il sitoSanta Sede avrebbe messo on line l’enciclica Fratelli. Era una domenica, festa di san Francesco e il primo papa che da secoli ha avuto l’ardire di scegliere il nome del patrono d’Italia – terra di nascita dii papi da quel XIII secolo al 1978 – era andato a firmarla ad Assisi nel pomeriggio del giorno precedente. Un papa che lascia Roma per firmare l’atto più noto del “magistero romano”: quando si dice “Chiesa in uscita”… Siccome era una bella giornata molti interessati a questa enciclica l’hanno scaricata, ognuno a casa sua, con un po’ di ritardo. Il sole alle volte fa arrivare in ritardo anche ad ...

meb : Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E iro… - Pontifex_it : La #preghiera durante il tempo dell’#Avvento ci aiuta a ricordare che non siamo più giusti e migliori degli altri,… - Emagorno : La storia di @TeresaBellanova è la storia di una grande donna che con grande umiltà e sacrificio ha costruito un pe… - CrisGiof : RT @chiaratat: Non Stefania che a tavola davanti a tutti dichiara: 'Io e Tommy ci siamo ripromessi eterno amore, vi piacciono le polpette?… - MaliaSushi : @vivoinchill È okay. Ci vorrà un po’ di tempo. Non ci conosciamo ma credo che tutti noi (Twitter sconosciuti e non) siamo fieri di te ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo tutti Papa Francesco: udienza, "noi non siamo migliori di nessuno, siamo tutti fratelli" Servizio Informazione Religiosa Inclusività nella moda: a che punto siamo?

In origine fu Dior, che accolse e rese celebre colei che è considerata la prima modella afroamericana: si chiamava Dorothea Church, e negli anni ’50 ebbe un enorme successo in Francia. Contemporaneame ...

Dopo i raid chiusa la palestra nella scuola dalle venti etnie

Il sindaco chiede rispetto per la scuola modello. Quella di San Michele Mondovì è un esempio d’inclusione: in paese vivono e studiano i figli di 20 etnie. Non solo: è anche la scuola che tutti vorrebb ...

In origine fu Dior, che accolse e rese celebre colei che è considerata la prima modella afroamericana: si chiamava Dorothea Church, e negli anni ’50 ebbe un enorme successo in Francia. Contemporaneame ...Il sindaco chiede rispetto per la scuola modello. Quella di San Michele Mondovì è un esempio d’inclusione: in paese vivono e studiano i figli di 20 etnie. Non solo: è anche la scuola che tutti vorrebb ...