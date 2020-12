Serie C | poker dell’Avellino al Monopoli Il Livorno espugna il campo della Pro Vercelli

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Giornata di recuperi inC, si è giocato alle ore 15.00 in tutti e tre i gironi: nel girone A sorprende la vittoria delsulProper 2-0. Pari nel finale tra Arezzo e Alma Juventus Fano nel girone B, il Legnago batte l’Imolese. Nel girone Csul. Ecco tutti i risultati: GIRONE A Pro0-2 (Murilo 69?, Braken 82?) GIRONE B Arezzo-Alma Juventus Fano 1-1 (Barbuti 9?, Cutolo 90+6?) Legnago-Imolese 2-1 (Chakir 27? e 49?, Polidori 56?) GIRONE C Avellino-4-0 (Bernadotto 10?, D’Angelo 13?, Dossena 16?, Fella 87?). Foto: LogoC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

E' un Avellino schiacciasassi quello del match odierno contro il Monopoli, valevole per l'11^ giornata di Serie C, girone C. Gli uomini di Braglia partono ...