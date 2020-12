Serie B, recupero Reggiana-Cittadella sabato 9 gennaio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il recupero del match Reggiana-Cittadella, rinviato a ottobre per via della positività al coronavirus di oltre venti giocatori degli emiliani, si giocherà allo stadio Città del Tricolore sabato 9 gennaio alle ore 14. Lo ha stabilito la Lega Serie B, che ha comunicato data e orario in una nota ufficiale. Si tratta di una sfida tra due squadre attualmente in discreta forma e in piena corsa per i rispettivi obiettivi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ildel match, rinviato a ottobre per via della positività al coronavirus di oltre venti giocatori degli emiliani, si giocherà allo stadio Città del Tricolorealle ore 14. Lo ha stabilito la LegaB, che ha comunicato data e orario in una nota ufficiale. Si tratta di una sfida tra due squadre attualmente in discreta forma e in piena corsa per i rispettivi obiettivi. SportFace.

CinqueNews : Il recupero Reggiana-Cittadella fissato il 9 gennaio - sportface2016 : #SerieB, sabato 9 gennaio il recupero #ReggianaCittadella - whatpistachio : @witchyleia ti posso rivelare un segreto?? ?? io ancora lo devo finire. sono alla quarta e non mi smuovo. ihih me la… - sportli26181512 : Zero distrazioni, solo campo: così Zaniolo prepara il rientro per marzo: Zero distrazioni, solo campo: così Zaniolo… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Roma, Zaniolo vuole tornare in campo a marzo: le ultime sul recupero dall'infortunio -