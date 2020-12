Serie B, ora è ufficiale: Marco Baroni è il nuovo allenatore della Reggina, oggi la presentazione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ora è ufficiale: Marco Baroni è il nuovo allenatore della Reggina. Dopo l'esonero di Mimmo Toscano, fatale per il tecnico nativo di Reggio Calabria la sconfitta interna rimediata lunedì sera contro il Venezia, la dirigenza amaranto ha scelto di affidare la squadra all'allenatore originario di Firenze: il coach ex Benevento e Frosinone, tra le altre, si lega al club fino al 30 giugno 2021, a comunicarlo è la stessa società attraverso una nota ufficiale.Serie B, Reggina-Venezia 1-2: prima rete per l’ex Palermo Lafferty, successo in rimonta per i lagunari. La classifica Reggina, ora è ufficiale: esonerato Toscano, squadra affidata a Falsini. Il comunicatoDi seguito, il comunicato ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ora èè il. Dopo l'esonero di Mimmo Toscano, fatale per il tecnico nativo di Reggio Calabria la sconfitta interna rimediata lunedì sera contro il Venezia, la dirigenza amaranto ha scelto di affidare la squadra all'originario di Firenze: il coach ex Benevento e Frosinone, tra le altre, si lega al club fino al 30 giugno 2021, a comunicarlo è la stessa società attraverso una notaB,-Venezia 1-2: prima rete per l’ex Palermo Lafferty, successo in rimonta per i lagunari. La classifica, ora è: esonerato Toscano, squadra affidata a Falsini. Il comunicatoDi seguito, il comunicato ...

