Serie B | la Reggina riparte da Baroni

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) E’ ufficiale: lasaluta Mimmo Toscano e abbraccia Marco. Dopo un avvio discreto, infatti, gli amaranto hanno ottenuto tre punti in sette partite. Un bottino veramente scarno che è costato caro all’allenatore della promozione.sarà in grado di risollevare le sorti della? Ripercorrendo il campionato dellaLacostruita da Taibi quest’estate sembrava, a detta di tutti, una delle favorite per raggiungere i playoff. Durante il calcio mercato tanti sono stati i nomi di “grido” portati a Reggio Calabria. Basti pensare a Menez, Mastour, Faty e Lafferty giusto per citarne alcuni. In terra calabra l’entusiasmo era alle stelle, soprattutto dopo un inizio di campionato entusiasmante. Al debutto con la Salernitana, la...