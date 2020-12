Serie A Juventus-Atalanta probabili formazioni (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Andiamo a vedere le probabili formazioni di Juventus-Atalanta, gara valida per la 12^ giornata del campionato di Serie A 2020-21. Partita in programma mercoledì alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino e con in palio punti importanti per le ambizioni delle due squadre. Le possibili scelte di Andrea Pirlo I bianconeri si affideranno al 4-4-2 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria, 1^ giornata Serie A Le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari, 3^ giornata Serie A probabili formazioni ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Andiamo a vedere ledi, gara valida per la 12^ giornata del campionato diA 2020-21. Partita in programma mercoledì alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino e con in palio punti importanti per le ambizioni delle due squadre. Le possibili scelte di Andrea Pirlo I bianconeri si affideranno al 4-4-2 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Ledi-Sampdoria, 1^ giornataA Ledi-Cagliari, 3^ giornata...

juventusfc : KICK-OFF ?? #FINOALLAFINE! Forza bianconeri, portiamo a casa i tre punti! ???? LIVE ??? - OptaPaolo : 300 - Leonardo Bonucci colleziona oggi la 300ª presenza in Serie A con la maglia della #Juventus: é il 14esimo gioc… - Corriere : Juventus-Atalanta, Ronaldo con Morata. Papu out, Zapata con Malinovskyi Diretta 0-0 - 1SquadraDiCalci : RT @tuttosport: #Gomez canta l'inno della #Juve dalla panchina: il video fa il giro del web ?? - macmax22 : RT @Juventus_Club19: JUVENTUS-ATALANTA 1-0 Risultato all’intervallo ? ? #Chiesa (29') ? ?? Come finirà la partita? ??? #JuveAtalanta ?? Su Sky… -