Serie A, Juventus-Atalanta: Pirlo con Morata-CR7, Gasperini senza Gomez e Muriel. Le formazioni ufficiali (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alle ore 18,30 all'Allianz Stadium andrà in scena la sfida tra la Juventus e l'Atalanta.I bianconeri con Cristiano Ronaldo e Morata in avanti, il tecnico Pirlo rinuncia infatti all'impiego di Paulo Dybala e di Dejan Kulusevski che partiranno dalla panchina. La Dea ancora una volta senza Gomez e Muriel (panca) con Malinovskiy e Pessina dietro Zapata. Le formazioni ufficiali.Juventus: Szczesny; De Ligt, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. PANCHINA: Pinsoglio, Buffon, Ramsey, Alex Sandro, Dybala, Rabiot, Bernardeschi, Da Graca, Dragusin, Frabotta, Portanova, Kulusevski.Atalanta: Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alle ore 18,30 all'Allianz Stadium andrà in scena la sfida tra lae l'.I bianconeri con Cristiano Ronaldo ein avanti, il tecnicorinuncia infatti all'impiego di Paulo Dybala e di Dejan Kulusevski che partiranno dalla panchina. La Dea ancora una volta(panca) con Malinovskiy e Pessina dietro Zapata. Le: Szczesny; De Ligt, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa;, Cristiano Ronaldo. PANCHINA: Pinsoglio, Buffon, Ramsey, Alex Sandro, Dybala, Rabiot, Bernardeschi, Da Graca, Dragusin, Frabotta, Portanova, Kulusevski.: Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, ...

ZZiliani : Ha smesso di arbitrare in serie A nel 2005. Ha smesso di fare il designatore in serie A nel 2010. Dal 2011, in effe… - tuttosport : #CristianoRonaldo pronto per i ko scudetto: è tornato sul ring - DiMarzio : Le ultime sulle scelte di Pirlo in vista di #JuveAtalanta - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Juventus-Atalanta: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Juventus-Atalanta: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -