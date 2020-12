Serie A | Juventus-Atalanta 1-1 | Ronaldo sbaglia un rigore

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un'ottimatorna a Bergamo con un punto che, per certi versi, può anche andarle stretto vista la buona prestazione dei nerazzurri. Passata in vantaggio con una splendida rete di Chiesa, la ...

tuttosport : #Gomez canta l'inno della #Juve dalla panchina: il video fa il giro del web ?? - SkySport : JUVENTUS-ATALANTA 1-1 Risultato finale ? ? #Chiesa (29') ? #Freuler (57') ?? - tuttosport : #Juve-#Atalanta, #Morata torna accanto a #Ronaldo - Hamadhumaidi : RT @tuttosport: #Gomez canta l'inno della #Juve dalla panchina: il video fa il giro del web ?? - CinqueNews : Juventus-Atalanta: tanti pareggi. Tutti i numeri -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Juventus

Finisce in parità la sfida dell'Allianz Stadium. L'ex Fiorentina sblocca le marcature, lo svizzero replica nella ripresa. Szczesny e Gollini si esaltano ...Paolo Ziliani commenta la simulazione di Chiesa in Juventus-Atalanta. Clamoroso il tuffo del bianconero non visto da doveri che assegna il rigore. “Signori e signore, la Serie A col verme“. Lo scrive ...