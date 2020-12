Serie A | Inter batte Napoli nel big match Milan e Juventus pareggiano Risultati e classifica

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Appassionante serata infrasettimanale per laA. Dopo il pareggio trae Atalanta (1-1 nell’incontro delle 18.00), questa sera sono andate in scena altre sei partite. L’ha sconfitto ilper 1-0 nell’attesissimo big-di questa 12ma giornata: Romelu Lukaku ha trasformato il calcio di rigore concesso al 71? per un fallo del portiere Ospina su Darmian, poi un minuto dopo è stato espulso Insigne e i nerazzurri hanno trionfato a San Siro. Gli uomini di Antonio Conte hanno così infilato il quinto successo consecutivo in campionato e si sono portati a un solo punto dalla capolista. I rossoneri, infatti, si sono dovuti accontentare del pareggio per 2-2 sul campo del Genoa: i padroni di casa sono passati in vantaggio per due volte con la doppietta di Mattia ...