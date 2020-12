Serie A, De Siervo: “La pazienza del calcio è finita, il Governo la smetta con gli alibi” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “La pazienza dello sport, del calcio in particolare, è finita: non si possono cercare alibi, chiediamo a chi ha la responsabilità di guidare il Paese rispetto alle nostre tematiche, che ci aiuti, che aiuti le nostre squadre a fare investimenti”. Duro sfogo da parte dell’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che in un intervento allo Sport & Business Summit del Sole 24Ore ha di fatto tirato le orecchie al Governo: “Spesso sono capitali nazionali e internazionali, con cui avremmo finalmente un percorso di ricaduta sistemica sui territori e su tutti gli altri sport”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Ladello sport, delin particolare, è: non si possono cercare, chiediamo a chi ha la responsabilità di guidare il Paese rispetto alle nostre tematiche, che ci aiuti, che aiuti le nostre squadre a fare investimenti”. Duro sfogo da parte dell’amministratore delegato della LegaA, Luigi De, che in un intervento allo Sport & Business Summit del Sole 24Ore ha di fatto tirato le orecchie al: “Spesso sono capitali nazionali e internazionali, con cui avremmo finalmente un percorso di ricaduta sistemica sui territori e su tutti gli altri sport”. SportFace.

sportface2016 : #SerieA, l'ad della Lega #DeSiervo tira le orecchie al Governo - LAROMA24 : Serie A, De Siervo: 'Pazienza finita, il Governo aiuti le nostre squadre a fare investimenti' #AsRoma - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA SERIE A - De Siervo: 'Siamo pronti a fare la nostra parte per contrastare un fenomeno drammatico come il razzismo'… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LEGA SERIE A - De Siervo: 'Siamo pronti a fare la nostra parte per contrastare un fenomeno drammatico come il razzismo'… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA SERIE A - De Siervo: 'Siamo pronti a fare la nostra parte per contrastare un fenomeno drammatico come il razzismo'… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Siervo Serie A, lanciato workshop contro il razzismo assieme a Unar Corriere dello Sport.it Serie A, De Siervo: “La pazienza del calcio è finita, il Governo la smetta con gli alibi”

Le parole dell'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo: "La pazienza del calcio è finita, il Governo la smetta con gli alibi" ...

La Supercoppa italiana 2020 tra Juventus e Napoli diventa PS5 Supercup

La Supercoppa italiana 2020 tra Juventus e Napoli diventa PS5 Supercup. La Supercoppa italiana, che si giochera’, mercoledi’ 20 gennaio 2021 a Reggio Emilia, si chiamera’ PS5 Supercup. Il nome di ques ...

Le parole dell'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo: "La pazienza del calcio è finita, il Governo la smetta con gli alibi" ...La Supercoppa italiana 2020 tra Juventus e Napoli diventa PS5 Supercup. La Supercoppa italiana, che si giochera’, mercoledi’ 20 gennaio 2021 a Reggio Emilia, si chiamera’ PS5 Supercup. Il nome di ques ...