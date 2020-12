Serie A, c’è Inter-Napoli: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le formazioni ufficiali di Inter-Napoli Si avvicina il momento del calcio di inizio allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Inter e Napoli nel match della dodicesima giornata della Serie A 2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Gennaro Gattuso, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Napoli, eccole: Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 2 Hakimi, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio.Allenatore: Antonio ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) LediSi avvicina il momento del calcio di inizio allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco meno di un’ora scenderanno in camponel match della dodicesima giornata dellaA 2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Gennaro Gattuso, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 2 Hakimi, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio.Allenatore: Antonio ...

JuventusFCYouth : Esordio assoluto per Matteo #Bucosse in maglia bianconera e in Serie C. ???? #Under23 #JuveAlessandria - PiacenzaPress : Serie C - Spinelli salva il Livorno dal fallimento e dall'esclusione, ma arriveranno molti punti di penalizzazione… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Inter-Napoli, ecco la formazione ufficiale degli azzurri, c'è Zielinski - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Inter-Napoli, ecco la formazione ufficiale degli azzurri, c'è Zielinski - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Inter-Napoli, ecco la formazione ufficiale degli azzurri, c'è Zielinski -

Ultime Notizie dalla rete : Serie c’è Serie A: tra Milan e Inter una sfida a distanza per continuare la corsa scudetto Fortune Italia