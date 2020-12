Serie A | 12^ giornata | il Milan frena | Napoli ko | l’Inter vede più vicina la vetta Risultati e classifica

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Terminano i sei match del turno infrasettimanale di campionato.A ancora protagonista con il turno infrasettimanale della 12^. Dopo l'anticipo di ieri tra Udinese-Crotone e quello di oggi pomeriggio tra Juventus e Atalanta, sono 16 le squadre della categoria scese in campo questa sera. Il dodicesimo turno della massimaitaliana si apre con il match dello "Stadio Friuli" e prosegue questa sera con le 8 sfide andate in scena alle 20:45 in cui non sono mancati gol ed emozioni.Torna alla vittoria l'Inter di Conte nel match contro il, grazie alla rete di Lukaku, che permette ai nerazzurri di portarsi ad una lunghezza di distanza dalcapolista. Solo un pareggio tra Fiorentina e Sassuolo, con la viola che manca ancora l'appuntamento con la vittoria. Pareggio agguantato in ...