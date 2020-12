Senza tregua, senza fiato: previsioni meteo al cardiopalma (Di mercoledì 16 dicembre 2020) previsioni meteo al cardiopalma.Correre, correre, correre. E’ la sola cosa che possiamo fare allorquando i modelli previsionali non riescono a inquadrare un’unica via meteo climatica. Sono giorni, se non settimane, che brancolano nel buio. Hanno ben performato nella prima metà di dicembre, ora faticano a capire cosa ci aspetta nell’ultima settimana dell’anno. Per ovviare a questi problemi, ormai lo saprete, cerchiamo di mettere a disposizione esperienza, professionalità, profonda conoscenza della materia e in particolar modo delle dinamiche atmosferiche. Perché non possiamo permetterci il lusso di perdere tempo, non possiamo pretendere di star dietro ogni singola emissione modellistiche. Ci verrebbe un mal di testa incredibile. Fatto sta che per il momento le ipotesi in campo non sono poche, anzi forse sono anche ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 16 dicembre 2020)al.Correre, correre, correre. E’ la sola cosa che possiamo fare allorquando i modelli previsionali non riescono a inquadrare un’unica viaclimatica. Sono giorni, se non settimane, che brancolano nel buio. Hanno ben performato nella prima metà di dicembre, ora faticano a capire cosa ci aspetta nell’ultima settimana dell’anno. Per ovviare a questi problemi, ormai lo saprete, cerchiamo di mettere a disposizione esperienza, professionalità, profonda conoscenza della materia e in particolar modo delle dinamiche atmosferiche. Perché non possiamo permetterci il lusso di perdere tempo, non possiamo pretendere di star dietro ogni singola emissione modellistiche. Ci verrebbe un mal di testa incredibile. Fatto sta che per il momento le ipotesi in campo non sono poche, anzi forse sono anche ...

