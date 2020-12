Sentenza storica: l’inquinamento causa della morte di una bimba (Di mercoledì 16 dicembre 2020) l’inquinamento ha contribuito alla morte di una bambina di 9 anni a Londra nel 2013, secondo la giustizia britannica Una Sentenza storica arriva da Londra e riguarda l’inquinamento. La decisione era attesa con impazienza. La giustizia britannica ha riconosciuto, mercoledì 16 dicembre, per la prima volta, il ruolo dell’inquinamento atmosferico nella morte di Ella Adoo-Kissi-Debrah. La piccola L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 16 dicembre 2020)ha contribuito alladi una bambina di 9 anni a Londra nel 2013, secondo la giustizia britannica Unaarriva da Londra e riguarda. La decisione era attesa con impazienza. La giustizia britannica ha riconosciuto, mercoledì 16 dicembre, per la prima volta, il ruolo delatmosferico nelladi Ella Adoo-Kissi-Debrah. La piccola L'articolo proviene da YesLife.it.

SkyTG24 : Uk, sentenza storica: l'inquinamento contribuì alla morte di una bambina di 9 anni - gardenews : RT @euronewsit: Storica sentenza: bimba morta per inquinamento - VittorioCocive1 : RT @euronewsit: Storica sentenza: bimba morta per inquinamento - bisagnino : STORICA SENTENZA NEL REGNO UNITO: L'INQUINAMENTO È STATO RICONOSCIUTO PER LA PRIMA VOLTA DA UN TRIBUNALE TRA LE CAU… - euronewsit : Storica sentenza: bimba morta per inquinamento -